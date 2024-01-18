Суспільство

Губернатор Бєлгорода заявив, що над містом збили 10 ракет

18 Січня 2024 07:48
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ракети, Бєлгород

Вранці 18 січня мерія російського Бєлгорода повідомила про ракетну небезпеку в місті, жителям рекомендували залишатися вдома. Тривога тривала лише 20 хвилин, після цього місцева влада повідомила, що над областю ППО нібито збила 10 ракет.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков у Telegram

Гладков повідомив, що в Бєлгороді запущено оповіщення про ракетну небезпеку, тих, хто перебуває на вулиці, закликав спуститися в укриття або інше безпечне місце.

Через 20 хвилин тривогу скасували.

В ранковому зверненні Гладков сказав, що над областю збили 10 ракет.


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