Губернатор Бєлгорода заявив, що над містом збили 10 ракет

Вранці 18 січня мерія російського Бєлгорода повідомила про ракетну небезпеку в місті, жителям рекомендували залишатися вдома. Тривога тривала лише 20 хвилин, після цього місцева влада повідомила, що над областю ППО нібито збила 10 ракет.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков у Telegram

Гладков повідомив, що в Бєлгороді запущено оповіщення про ракетну небезпеку, тих, хто перебуває на вулиці, закликав спуститися в укриття або інше безпечне місце.

Через 20 хвилин тривогу скасували.

В ранковому зверненні Гладков сказав, що над областю збили 10 ракет.