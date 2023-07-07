Суспільство

Грозовий шторм знеструмив в Україні 710 населених пунктів 

7 Липня 2023 13:00
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україна, негода

7 липня через негоду в країні знеструмлені 710 населених пунктів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

“Внаслідок масштабного грозового шторму, який пройшов країною, в 11 областях зафіксовано пошкодження ліній електропередачі, знеструмлено 710 населених пунктів”, – йдеться в повідомленні.

Найбільше наслідки негоди далися на взнаки на Чернігівщині, Київщині, Житомирщині, Хмельниччині. Також через негоду залишається без світла частина споживачів у Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій областях.

Тривають відновлювальні роботи.


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