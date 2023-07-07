Грозовий шторм знеструмив в Україні 710 населених пунктів 

7 липня через негоду в країні знеструмлені 710 населених пунктів.
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
“Внаслідок масштабного грозового шторму, який пройшов країною, в 11 областях зафіксовано пошкодження ліній електропередачі, знеструмлено 710 населених пунктів”, – йдеться в повідомленні.
Найбільше наслідки негоди далися на взнаки на Чернігівщині, Київщині, Житомирщині, Хмельниччині. Також через негоду залишається без світла частина споживачів у Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій областях.
Тривають відновлювальні роботи.