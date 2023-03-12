Гралися з гранатою: на Запоріжжі травмувалися діти

У селі Новоіванівка в Запорізькій області двоє дітей отримали травми через те, що гралися руків‘ям від протитанкової гранати.

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

В одному з приватних будинків села Новоіванівка Запорізького району внаслідок детонації вибухонебезпечного предмету тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали двоє хлопчиків, 2012 та 2019 років народження.

Поліцейські встановили, що діти на вулиці знайшли та принесли додому невідомий предмет циліндричної форми. Під час гри він здетонував.

Попередньо правоохоронці встановили, що залишки вибухонебезпечного предмета – це руків‘я від протитанкової кумулятивної гранати РКГ-3.

У поліції повідомляють також, що дітей із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлено до медичного закладу Запоріжжя.

Після огляду 3-річного хлопчика лікарі відпустили додому, а старшу дитину госпіталізували.