Економіка

Графіки аварійних відключень світла запровадили у Києві та 7 областях

4 Червня 2024 16:16
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У 7 областях та місті Київ, через перевищення лімітів, енергетики застосували аварійні відключення світла.

Йдеться про Київ та Київську область, а також Донецьку, Житомирську, Миколаївську, Кіровоградську, Харківську та Хмельницьку області.

В “Укренерго” пояснюють: попри неодноразові вимоги до обленерго дотримуватися доведених до областей лімітів, споживання в цих областях продовжило зростати.

Коли споживання значно перевищило ліміти, “Укренерго” вимушено застосувало з 14:25 аварійні відключення А з 14:50 — спеціальні графіки аварійних відключень для побутових та промислових споживачів в цих регіонах. Можливі перерви в енергопостачанні об’єктів критичної інфраструктури.

Ці види обмежень будуть діяти до того часу, поки рівень споживання в областях не повернеться в межі лімітів. Тоді обленерго зможуть повернутися до планових графіків обмежень.

“Нагадуємо, вимушені відключення електроенергії — наслідок шести комбінованих цілеспрямованих атак росії на українську енергосистему. Електроенергії значно не вистачає для покриття потреб всіх споживачів”, — йдеться у повідомленні компанії.


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