Графічний дизайн: можливості заробітку та середній дохід спеціалістів цієї сфери

Можливість проявляти свій творчий потенціал, маючи стабільно високий дохід — головні переваги професії графічний дизайнер. Спеціаліст цього напряму може працювати на фрилансі чи в компанії, повноцінно заробляти на своїх навичках або зробити їх додатковим джерелом доходу. Гнучкість професії дає змогу балансувати між бізнесом та особистим життям, а різноманітність проєктів унеможливлює рутину у виконанні обов’язків. Окремо зазначимо, що графічний дизайн — це затребувана сфера. За будь-яких обставин бізнес буде зацікавлений у візуально привабливих матеріалах, тому попит на спеціалістів лише зростатиме.

10 варіантів заробітку на графічному дизайні

У спеціалістів цієї сфери є безліч можливостей для професійної діяльності. Це зумовлено низкою чинників:

різноманіттям індустрій, де є потреба у якісному дизайні;

зростаючий попит на візуал із метою привернення уваги аудиторії;

стрімкий розвиток цифрових технологій;

розширення малого бізнесу;

глобальна конкуренція.

Якщо графічний дизайн — це ваша пристрасть і ви маєте певні знання в цій сфері, ви можете перетворювати знання в гроші різними способами:

Розробляти логотипи. Створювати дизайн упаковки товарів. Продумувати візуальну ідентичність для брендів. Надавати послуги веб дизайну — створювати дизайн лендінгів, корпоративних сайтів, блогів. Працювати з друкованою продукцією — розробляти дизайн для брошур, плакатів, візитівок та інших друкованих матеріалів. Пропонувати послуги графічного дизайну для соцмереж і займатися контентом для дописів, Stories, рекламних банерів, обкладинок профілів. Продавати готові дизайнерські роботи на торгових майданчиках. Проводити курси чи майстер-класи з графічного дизайну. Консультувати новачків у цій сфері. Консультувати бізнес із питань брендування та розвитку візуальної стратегії.

Графічний дизайн — це сфера, яка дає змогу спеціалістам нішуватися. Ви можете стати експертом одного напряму й позиціонувати себе як гуру логотипів чи стати топовим консультантом у питаннях візуальної ідентичності. Також ви можете пропонувати комплекс послуг, розраховуючи на довгострокову співпрацю з бізнесом.

Якщо ви вже працюєте у digital-сфері, графічний дизайн стане відмінною додатковою навичкою. Він підніме рівень вашої компетенції, а з нею і вартість ваших послуг.

Де можна вивчити графічний дизайн та які перспективи заробітку в цій сфері

Дохід спеціаліста залежить від рівня кваліфікації, досвіду, спеціалізації бізнесу та складності роботи. На заробітну плату дизайнерів також впливають інші чинники — від типу роботодавця (фріланс, агентство, компанія тощо) до комунікативних навичок самого виконавця (як він оцінює свою роботу та на яку суму домовиться із замовником). Середня заробітна плата графічного дизайнера в Україні складає 22 000 грн. На онлайн-платформі Genius.Space ви можете здобути професію Графічний дизайнер із нуля до спеціаліста. На курсі ви створите перші кейси та вже за 3 місяці почнете свій професійний шлях у цій сфері. Genius.Space пропонує студентам зручний графік навчання, підтримку кураторів, навчання в досвідчених дизайнерів-практиків, домашні завдання з фідбеком та диплом про успішне проходження навчання. Щоб ознайомитися з програмою чи залишити заявку на курс, переходьте за посиланням.