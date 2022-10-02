Ховався від людей у лісі: на Харківщині поліцейські затримали військового рф

2 жовтня правоохоронці Чугуївського РУП під час зачистки деокупованих територій виявили підозрілого чоловіка.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Як з’ясувалося пізніше, 54-річний уродженець Луганської області є військовим так званої “армії лнр” та перебуває на посаді телеграфіста. Він перетнув український кордон на початку війни, у березні і весь цей час перебував у селищі Чкалівське Чугуївського району.

Після деокупації цих територій вояка перевдягнувся у цивільний одяг та ховався якомога далі від людей у покинутих будівлях та лісі. При собі мав документи та російські рублі.

Порушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.