Кримінал

“Гострі картузи” показали, як зараз виглядає с.Глибоке, біля якого точаться бої
22 Липня 2024 14:57
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Пілоти БПЛА з підрозділу “Гострі картузи” загону спецпризначення НГУ “Омега” показали, як зараз виглядає с.Глибоке під Харковом, біля якого точаться запеклі бої.

Глибоке — село в Україні, у Харківському районі Харківської області. Липень 2024 / Фото “Гострі картузи”

Колись затишне, розташоване між двох чималих водоймищ, мальовниче та зелене село Глибоке, Харківська область. Зараз же по ньому пройшовся російський чобіт і вже тривалий час ідуть потужні бої за те щоб викинути той чобіт назад в мордор,а в Глибокому знов зародилось мирне життя. На фото наслідки російської агресії і російської окупації. Слава українським воїнам які б’ються за те щоб не пустити триколорну чуму по всій Україні! – йдеться у коментарі до фото “Гострих картузів”.


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