“Гострі картузи” показали, як зараз виглядає с.Глибоке, біля якого точаться бої

Пілоти БПЛА з підрозділу “Гострі картузи” загону спецпризначення НГУ “Омега” показали, як зараз виглядає с.Глибоке під Харковом, біля якого точаться запеклі бої.

Колись затишне, розташоване між двох чималих водоймищ, мальовниче та зелене село Глибоке, Харківська область. Зараз же по ньому пройшовся російський чобіт і вже тривалий час ідуть потужні бої за те щоб викинути той чобіт назад в мордор,а в Глибокому знов зародилось мирне життя. На фото наслідки російської агресії і російської окупації. Слава українським воїнам які б’ються за те щоб не пустити триколорну чуму по всій Україні! – йдеться у коментарі до фото “Гострих картузів”.