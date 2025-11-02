“Гострі картузи” фіксують значні втрати росіян (фото 18+)

За повідомленням підрозділу «Гострі картузи», накази російського командування штурмувати Покровсько-Мирноградську агломерацію «будь-якою ціною» призвели до серйозних втрат особового складу противника. Виявлення та документування наслідків здійснювалися з використанням БпЛА.

Приголомшливі втрати російської армії під Родинським на Покровському напрямку / Фото “Гострі картузи”

Підрозділ «Гострі картузи» оприлюднив інформацію про великі втрати російської армії в районі Родинського. За їхніми даними, на підходах до міста зафіксовано десятки загиблих військовослужбовців противника — результати штурмових дій, які, за повідомленням, проводилися без належної тактичної підтримки.

Командування підрозділу повідомляє, що виявлення та документування наслідків бойових дій проводилось із застосуванням безпілотних літальних апаратів, у тому числі FPV-дронів та ударних БпЛА. За оцінкою «Гострих картузів», агресор застосовував масові штурмові дії, що призводили до значних людських втрат у прагненні захопити кілька квадратних кілометрів території.

Реклама

Реклама

“Тож коли ви бачите на картах просування ворога,то знайте яку ціну платить окупант за кожен квадратний метр Української землі”, – йдеться у повідомленні.