Економіка

Хорватія готова надавати порти для транспортування українського зерна

22 Серпня 2023 13:49
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зерно, хорватія

Президент України Володимир Зеленський у межах участі в саміті Україна – Балкани в Афінах провів зустріч із прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, повідомляє пресслужба глави держави.

Президент розповів про ситуацію на полі бою, наступальні кроки української армії та проблеми, з якими вона стикається. Він також поінформував співрозмовника про підготовку української енергосистеми та ППО до осінньо-зимового періоду. Крім того, Зеленський повідомив про незаконне блокування Росією судноплавства в Чорному морі та масовані ракетні удари РФ по портовій інфраструктурі України, які ставлять під загрозу світову продовольчу безпеку.

“Зеленський наголосив, що Україна готова й надалі залишатися гарантом глобальної продовольчої безпеки й зацікавлена в пошуку нових шляхів постачання продовольства на світові ринки, одним із яких може стати Хорватія. Хорватська сторона підтвердила готовність надавати порти на Дунаї та в Адріатичному морі для транспортування українського зерна”, – зазначається в повідомленні.

Сторони також обговорили геополітичні та інші виклики, що їх спричинила російська агресія проти України, та скоординували кроки щодо подальшої взаємодії на міжнародній арені.

Зеленський окремо наголосив на важливості хорватського досвіду у сфері гуманітарного розмінування та подякував за практичну допомогу й лідерство Хорватії з розмінування українських територій. Було наголошено на важливості проведення Міжнародної донорської конференції з гуманітарного розмінування, яка відбудеться в жовтні в Загребі.

Президент також подякував Хорватії та хорватському народу за особливу турботу про вимушених переселенців з України.


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