Політика

Гончаренко “призначив” Резнікова послом Британії: МЗС прокоментувало

1 Серпня 2023 13:49
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Резніков, мзс

Рішення про призначення послів України приймає президент за підсумками обговорення з міністром закордонних справ, розгляд кандидатур триває.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” 1 серпня.

“Рішення про призначення послів України приймає президент за підсумками обговорення з міністром закордонних справ. Розгляд відповідних кандидатур триває.

Водночас закликаємо українських народних депутатів, зокрема Олексія Гончаренка, не займатися кадровими призначеннями у сфері зовнішньої політики, оскільки ця тематика не належить до їхньої фахової компетенції”.

Представник фракції “Європейська солідарність” нардеп Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі написав, що міністра оборони Олексія Резнікова нібито можуть призначити послом у Британії.

“Водночас Резніков і сам не проти піти з посади міністра. Він хотів перейти в Міністерство юстиції. Але після звільнення Пристайка з посади посла в ОП вирішили за своєю новою традицією відправити послом не професійного дипломата, а міністра. В ОП уже дізнавалися, як Резнікова сприймуть у Британії. І отримали схвальну відповідь”, – написав нардеп.


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