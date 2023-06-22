Політика

Головний удар під час українського наступу може бути ще попереду — ISW

22 Червня 2023 07:24
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ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому зведенні повторює слідом за українськими офіційними особами та багатьма оглядачами, що низький темп просування української армії під час наступу може пояснюватися тим, що нинішні атаки — це лише підготовка до головного удару.

«Загалом нижчий, ніж очікувалося, темп українських контрнаступальних операцій не показовий щодо загального наступального потенціалу України, і українська армія, незважаючи на невдачі напочатку, ймовірно, успішно створює умови для майбутнього основного удару», — пише ISW.

Автори зведення нагадують слова заступниці міністра оборони Ганни Маляр про те, що успіху наступу зараз не варто вимірювати в кілометрах і звільнених населених пунктах, а також інтерв’ю президента Володимира Зеленського BBC, де він сказав, що війна — це не голлівудське кіно, і не варто давити в Україні, вимагаючи швидких результатів.

«Це важливе зауваження, що нинішні дії України можуть мати інші цілі, ніж просто територіальні. Українська армія, можливо, проводить кілька наступальних операцій по всьому театру для того, щоб поступово виснажити сили Росії та створити умови для майбутнього головного удару», — переказують аналітики ISW думку, вже неодноразово висловлену багатьма експертами з Росії, України та третіх країн.


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Головний удар під час українського наступу може бути ще попереду — ISW
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