Політика

Головні тези пресконференції президента Зеленського

25 Лютого 2024 20:53
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В.Зеленський на пресконференції в межах форуму “Україна. Рік 2024” / Фото ОПУ

Сьогодні, 25 лютого, відбувся форум “Україна. Рік 2024” за участю президента України Володимира Зеленського. За результатами форуму глава держави дав пресконференцію.

Нижче – головні заяви Зеленського.

  • У Путіна є плани до 2030 року. Він бачить себе до 2030 року. Ми хочемо закінчити з ним раніше
  • Перший саміт лідерів країн за формулою миру відбудеться навесні, “в найближчі тижні і місяці”. На саміті буде розроблено план, який буде доопрацьовано і передано РФ
  • Україна не програє в цій війні, у нас немає іншої альтернативи
  • Зеленський перебуває “в позитиві” з приводу нещодавніх обіцянок із Заходу про далекобійні ракети ATACMS
  • Нам потрібно більше засобів ППО. Без США не можна посилити ППО України. Є деякі види озброєння, які залежать лише від Америки.
  • Якщо проблеми з Польщею не вирішуватимуться, ми будемо захищати наш бізнес
  • Важливо посилити Україну для перемоги
  • 31 тисяча українських військових загинула в цій війні, росіян загинуло 180 тисяч: “Не 300 тисяч, не 150 тисяч, що там бреше Путін зі своїм брехливим колом. Але тим не менш, кожен – це великі втрати для нас. Росіян загинуло 180 тисяч. Всього втрат в сумі з пораненими у росіян до 500 тисяч”
  • Франція планує надати Україні декілька десятків артилерійських систем
  • Третій рік війни в Україні – переламний. Це рік виборів, розфокусування, всього одразу, викликів зовні, всередині тощо
  • Чотири бригади, які готувалися до контрнаступу, не отримали обіцяної західної техніки. Вони просто не брали участь у контрнаступ
  • Військове керівництво має “чіткий план” щодо нового контрнаступу ЗСУ.
  • Нам буде складно у березні-квітні. Росія готуватиме контрнаступ на початку літа

Нагадаємо, минула пресконференція глави держави відбулося минулого року, а саме 19 грудня. Тоді Зеленський провів велику пресконференцію, присвячену підсумкам 2023 року. Зустріч із журналістами тривала дві години.


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