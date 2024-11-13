Головні поради про харчування та ментальне здоров’я від Кіри Миронюк 

Наше тіло — це храм, а їжа —це паливо, яке живить його. Але чи знали ви, що правильне харчування може не тільки зміцнити фізичне здоров’я, але й позитивно вплинути на наш емоційний стан? Як це пов’язано нашій редакції розповіла коуч та нутрициологиня Кіра Миронюк, яка впевнена — фастфуд це не лише їжа, а ще й люди, що заважають змінюватись та здійснювати мрії.

Зв’язок між їжею і ментальним здоров’ям

Вже давно доведено, що харчування відіграє ключову роль у ментальному здоров’ї. Наш мозок потребує вітамінів, мінералів та поживних речовин, щоб функціонувати належним чином. Нестача певних елементів може призвести до погіршення настрою, зниження концентрації, підвищеної тривожності та навіть депресії. Також від того, як ми харчуємося, змінюється наше ставлення до себе, до людей, що нас оточують, до впевненості у собі і своїх силах.

«Мої клієнтки — це мої подруги, я намагаюся їм допомогти розкрити власний потенціал та стати сильними, навчитися керувати ситуацією…» , — зазначає Кира Миранюк. — «Часто вони мають проблеми у сім’ї, через те що неправильно харчуються, не можуть прийти у форму, не поважають себе. Можна поїхати за кордон відпочити, можна купити нову сукню, але доки ви не навчитеся вільно витрачати на себе гроші, доки не будете сприймати, що варті того аби це робити вільно та без обмежень, ви не будете вільні та щасливі.»

Харчування та контроль ваги — це перший крок до свободи, зазначає нутрициологиня. Бо це змінює наш мозок, наше сприйняття світу. З’являється бажання жити повним життям, не ховаючись вдома.

Які продукти корисні для мозку?

Кира Миронюк пропонує починати зі збагачення раціону, включивши корисні компоненти. Але робити це вона радить не самостійно, а під наглядом фахівця нутрициолога, який буде оцінювати зміни та стан, давати індивідуальні поради.

«Важливо враховувати оточення», — підкреслює вона, — « Якщо ваш чоловік не розділяє дієтичне харчування, просто не обідайте разом. Так само, якщо він не хоче у відпустку у Францію для покращення вашого ментального здоров’я, їдьте самостійно. Бо ви на це заслуговуєте.»

Також Кіра Миронюк радить включити в раціон наступні елементи:

Омега-3 жирні кислоти. Вони допомагають покращити пам’ять, концентрацію та настрій і є надважливими для жінки та її самопочуття.

Вітаміни групи В, що відповідають за виробництво нейромедіаторів, які регулюють настрій і емоції.

Магній. Цей мінерал допомагає зменшити тривогу, стрес та депресію.

Цинк. Цинк важливий для когнітивних функцій і здоров’я нервової системи.

Пробіотики можуть покращити настрій та зменшити симптоми тривоги. На них Кира Міранюк радить звернути особливу увагу.

Що шкідливо для мозку?

Найшкідливішим для мозку нутрициологиня вважає обмеження, в тому числі фінансові. Якщо при цьому ще й харчуватися дешевими продуктами, проблеми лише посиляться. На прикладі закордонних практик, Кіра підкреслює, що є найшкідливішим з продуктів харчування:

Солодкі напої, цукерки, печиво.

Насичені та трансжири, що негативно впливають на мозкову активність.

Кіра Миронюк зазначає, що відмовившись від цих продуктів, тривалий час ви будете відчувати спустошення та депресію, з якою можна навчитися боротися. Для таких випадків вона розробила практику шопінготерапії під наглядом фахівця. Особливим попитом, така послуга користується у жінок в стані розлучення.

«Клієнтки навчаються витрачати на себе гроші, не заїдаючи власні комплекси. Те, що раніше йшло на заїдання стресу, витрачається на закордонний шопінг.», — пояснює Кира Миранюк, — «Саме виїзд за кодон, зі звичного оточення, та отримання відчуття втілення давньої мрії бути принцесою, робить жінку вільною від поїдання фастфуду.»

Фастфудом коуч вважає не лише їжу, а й токсичне оточення.

«Більшість клієнток, моїх подруг, стикаються з негативним ставленням до такої практики оновлення», — пояснює Кира, — «Їм кажуть, що це не допоможе, що це омана. Токсичні чоловіки забороняють отримувати консультації, подруги радять припинити змінюватися. Але насправді вони просто не хочуть втратити людину, що їм догоджає, на фоні якої вони виглядають кращими. Саме тому, ми зазвичай працюємо поступово, зберігаючи нашу таємницю від тих, хто поки що домінує. Такі люди є вашим фастфудом, ви зустріли їх без права обирати, під впливом обставин. Але це можна змінити.»

Поради від Кіри Міранюк як покращити харчування для поліпшення ментального здоров’я:

Включіть у свій раціон різноманітні продукти з усіх харчових груп.

Відмовтеся від споживання солодких напоїв, цукерок, фаст-фуду та інших продуктів, що містять шкідливі жири.

Їжте регулярно протягом дня, щоб підтримувати стабільний рівень цукру в крові.

Пийте достатньо води, щоб зберегти гідратацію та підтримувати нормальне функціонування мозку.