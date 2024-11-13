Новини

Трамп “замахнувся” на третій президентський термін
13 Листопада 2024 21:13
читать на русском →
трамп
Дональд Трамп / Reuters

13 листопада, під час зустрічі з республіканцями Палати представників у Вашингтоні, обраний президент США Дональд Трамп припустив, що може знову балотуватися на посаду президента, незважаючи на заборону Конституції країни.

Про це повідомляє  ABC News.

Виступаючи перед республіканцями, Трамп подякував усім за хороший результат на президентських виборах і виборах до Конгресу. Коли журналістів вивели з зали, Трамп пожартував: “Я підозрюю, що не буду балотуватися знову, якщо ви не зробите щось інше, якщо ви не скажете: він такий чудовий, що ми повинні щось вигадати”. 

Згідно з Конституцією США, президенти можуть бути обрані лише на два чотирирічні терміни, як поспіль, так і з перервами.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
13 Листопада 2024 21:13

Трамп “замахнувся” на третій президентський термін
13 Листопада 2024 19:53

Зеленський обговорив з Шольцем подальшу підтримку України
13 Листопада 2024 19:15

Трамп зустрівся з Байденом 
13 Листопада 2024 18:10

Демобілізацію обмежено придатних до 25 не підтримали 
13 Листопада 2024 17:34

Міністр енергетики назвав брехнею інформацію про повернення відключень світла 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
усі думки