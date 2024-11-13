Трамп “замахнувся” на третій президентський термін

13 листопада, під час зустрічі з республіканцями Палати представників у Вашингтоні, обраний президент США Дональд Трамп припустив, що може знову балотуватися на посаду президента, незважаючи на заборону Конституції країни.

Про це повідомляє ABC News.

Виступаючи перед республіканцями, Трамп подякував усім за хороший результат на президентських виборах і виборах до Конгресу. Коли журналістів вивели з зали, Трамп пожартував: “Я підозрюю, що не буду балотуватися знову, якщо ви не зробите щось інше, якщо ви не скажете: він такий чудовий, що ми повинні щось вигадати”.

Згідно з Конституцією США, президенти можуть бути обрані лише на два чотирирічні терміни, як поспіль, так і з перервами.