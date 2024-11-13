88% українців вірять в перемогу України

Більшість українців переконані, що Україна здатна перемогти у війні проти Росії, а понад 60% вірять, що конфлікт можна завершити не пізніше ніж за два роки.

Про це повідомляють результати опитування соцгрупи “Рейтинг”, проведеного з 27 вересня по 1 жовтня.

Згідно з результатами, 88% українців впевнені у перемозі, тоді як 10% відповіли, що не вірять у це.

Порівняно з квітнем 2022 року, віра в перемогу знизилася на 9-10%. Тоді 97% респондентів заявили про свою віру чи схильність вірити в перемогу. У 2024 році цей показник зменшився на 9%.

Щодо тривалості війни, 31% респондентів вважають, що вона закінчиться менш ніж за рік, а 33% очікують завершення через 1-2 роки.