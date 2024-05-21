Голова МЗС Німеччини прибула в Україну

21 травня, з візитом до Києва прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Про це йдеться на сайті німецького МЗС.

“Наша підтримка ґрунтується на глибокій вірі в те, що Україна переможе у цій війні. Путін припускає, що врешті-решт у нас закінчиться повітря, але ми витримаємо. Німеччина разом з багатьма іншими країнами з усіх частин світу твердо стоїть на боці України. Народ України може розраховувати на це в довгостроковій перспективі”, – заявила Бербок.

Дипломатка також підкреслила, що ФРН продемонструє це “дуже чітко у червні”, коли запросить світ на Конференцію з відновлення України в Берліні.

Міністерка наголосила, що для захисту від російських ракет і безпілотників Україні терміново потрібна посилена ППО.

“Зараз ми повинні об’єднати зусилля, щоб Україна вижила, щоб українці могли продовжувати жити самостійним життям у майбутньому. І щоб путінські війська скоро не опинилися біля наших же кордонів… Разом з нашими партнерами по всьому світу та міцним альянсом бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади ми інвестуємо в довгостроковий страховий поліс для майбутнього України”, – підкреслила німецька міністерка.

Відео з прибуттям міністерки поширив в соцмережі X журналіст Spiegel Крістоф Шульт.