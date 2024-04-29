Політика

Голова комітету ВР з питань свободи слова заперечує, що блокування чат-ботів спецслужб повʼязане із критикою Telegram

29 Квітня 2024 09:08
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Блокування чат-ботів українських спецслужб не повʼязані з критикою месенджера Telegram з боку української влади.

Про це заявив Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

“Дивний приклад стокгольмського синдрому. Щось на зразок пояснення введення російських військ потребою захисту російськомовних”, — вважає нардеп.

Він зауважив, що українська влада, зокрема і через залучення платформи Apple, змогла знайти рішення щодо блокування російської пропаганди в месенджері. 

“Звісно, це не сподобалося ФСБ і вони нагнули Дурова заблокувати те, що пов’язане з Україною. Перш за все з військовими діями. Логічно очікуючи, що частина суспільства сприйме це не як атаку з боку російських спецслужб, а за принципом “не варто було критикувати”. Дуже легко прораховується”, — заявив парламентар.


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