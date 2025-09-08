Голова Деснянської РДА Бахматов розповів деталі конфлікту з заступницею голови КМДА

Голова Деснянської райдержадміністрації Києва Максим Бахматов пояснив свою позицію щодо інциденту із заступницею голови КМДА Ганною Старостенко, який стався 27 серпня під час квартального звіту.

За словами Бахматова, Старостенко була присутня на заході як відвідувачка і заздалегідь не просила окремого часу для виступу. Втім, уже під час звіту вона почала вигукувати репліки з місця, після чого вийшла на сцену та намагалася забрати мікрофон.

27.08.2025 року о 15:00 в приміщенні актового залу Деснянської районної у місті Києві державної адміністрації розпочалося проведення публічного заходу для громади Деснянського району міста Києва — «Перший публічний квартальний звіт Голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Максима Бахматова» (далі — Захід), на якому здійснювалося звітування Голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, Бахматова Максима Ісановича, перед громадою Деснянського району міста Києва.

Формат Заходу передбачав звітування Голови ДРДА перед громадою за проведену роботу протягом перших трьох місяців роботи на посаді, а саме про:

виклики перед новим Головою та громадою району;

проблеми району, накопичені за більше ніж 10 років, та їх наслідки;

реальні результати роботи за перші 100 днів;

плани на майбутнє;

можливість поставити запитання напряму представнику державної влади в районі.

Деснянська РДА у своїй роботі керується принципом рівності громадян, неважливо, чи це звичайний мешканець району Києва, чи це заступниця голови КМДА.

Будучи проінформованою про формат Заходу для громади Деснянського району міста Києва, одразу після початку проведення даного Заходу, присутня на Заході як відвідувач, заступниця голови Київської міської державної адміністрації Старостенко Ганна Вікторівна, використовуючи своє службове становище, почала викрикувати з залу репліки та, порушуючи регламент і формат Заходу, вийшла на сцену, вхопила мікрофон та намагалася всіляко зірвати проведення Заходу, організованого для громади Деснянського району міста Києва. Слід зазначити, що на адресу Деснянської РДА не надходили запити від заступниці голови КМДА пані Старостенко Г.В. про надання окремого часового слоту для її виступу.

Згідно опублікованого матеріалу відео онлайн-трансляції Заходу вбачається, що на неодноразові звернення та заклики Голови ДРДА та інших відвідувачів до Старостенко Г.В. зайняти місце в залі, прослухати звіт Голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації та задати питання у час, передбачений регламентом Заходу, заступниця голови Київської міської державної адміністрації Старостенко Г. В. не реагувала та продовжувала свої неправомірні дії, намагалася виривати мікрофон та силою, відштовхуючи Голову Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Бахматова Максима Ісановича, зайняти місце за тумбою із мікрофоном.

Після усвідомлення пані Старостенко Г. В. того, що її дії не призведуть до перешкоджання проведення Заходу, а також того, що інші учасники Заходу вимагали від неї покинути сцену, заступниця голови КМДА Старостенко Г. В. все ж таки вирішила самостійно покинути сцену та місце проведення Заходу у невідомому напрямку.

На частину Заходу, на якій ставилися запитання Голові Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Бахматову М.І. та іншим учасникам Заходу, заступниця голови Київської міської державної адміністрації Старостенко Г. В. не прибула та своїх запитань не ставила (!).

Згідно опублікованого відео одному з телеканалів пані Старостенко Г.М. зазначила про те, що їй перешкодили у реалізації права на репліку та не дали озвучити інформацію про те, що від Деснянської РДА надходили запити про надання палива для службового автомобіля (який використовується для виїзду на різні об’єкти району під час виконання службових обов’язків), а також преміювання за високу інтенсивність у роботі про яку було прозвітовано громаді під час проведення заходу. Натомість Закон України «Про статус депутатів місцевих ради» не передбачає реалізацію депутатом місцевої ради його «права на репліку» під час проведення заходу, якщо про це депутат не звернувся ДО проведення заходу і відповідний часовий слот внесено до регламенту проведення заходу.

Все вищезгадане має ознаки того, що пані Старостенко Г. В. було заплановано заздалегідь умисний зрив Заходу та перешкоджання громаді Деснянського району та всім особам, які слухали та дивилися Захід онлайн, в отриманні інформації про накопичені за останні 10 років (зокрема протягом яких пані Старостенко Г. В. була депутатом КМР та займала посаду заступниці голови КМДА і, з її публічних заяв, опікувалась Деснянським районом м. Києва) проблеми Деснянського району та шляхи їх вирішення, оскільки Старостенко Г. В. не скористалася своїм правом у передбачений регламентом час поставити хвилюючі її запитання голові Деснянської РДА.

