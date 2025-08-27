В Києві побилися голова РДА і заступниця Кличка

У Києві під час квартального звіту Деснянської РДА сталася сутичка: заступницю голови КМДА Ганну Старостенко намагалися силою вивести з приміщення.

Про це Старостенко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

Реклама

За її словами, інцидент трапився, коли вона намагалася зробити репліку щодо маніпулятивних висловлювань на її адресу. Прийшла туди на запрошення голови адміністрації Максима Бахматова.

“У відповідь на моє прохання дати можливість вставити репліку щодо маніпулятивних висловлювань на мою адресу, пан Бахматов дозволив собі не дискусію, а відвертий психологічний тиск, приниження моєї честі та гідності. Більш того, сталося те, чого я ніколи не очікувала від посадової особи — фізичне насилля!!! Мене хапали за руки, смикали та намагалися виштовхати силою із залу”, — сказала Старостенко.

Голова Київської міської адміністрації Віталій Кличко назвав інцидент “проявом вседозволеності та протиправних дій”.

“Сподіваюсь, що в Офісі президента дадуть оцінку члену своєї команди, а правоохоронці — кваліфікують дії цього посадовця”, — прокоментував ситуацію Кличко.

На відеозаписі видно, що Старостенко намагається взяти мікрофон, але Бахматов не дає їй це зробити, закликаючи спочатку вислухати звіт. Після словесної перепалки та штовханини Старостенко залишила залу.