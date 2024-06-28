Політика

Глава Слідчого Комітету РФ пропонує повернути смертну кару
28 Червня 2024 21:20
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росія
Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін / Фото: AP

Глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастиркін пропонує скасувати мораторій на смертну кару.

Про це він заявив під час пленарного засідання Петербурзького міжнародного юридичного форуму.

Глава Слідчого комітету заявив, що утримання ув’язнених обходиться дорого, тож смертна кара буде набагато дешевшою, аніж утримання довічно засуджених.

“Останній приклад — “Крокус сіті”. Якщо за радянських часів за вбивство за обтяжуючих обставин двох або трьох осіб могла бути призначена смертна кара, то ось ці 15 обвинувачених отримають максимум довічне позбавлення волі. Це що означає? Триразове харчування, двогодинні прогулянки. Я собі не можу дозволити дві години погуляти, у мене немає часу на це”, — заявив чиновник.

У Росії з 1997 року на смертну кару накладено мораторій. Наразі єдиною країною в Європі і СНД, де офіційно застосовується смертна кара, є Білорусь.


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