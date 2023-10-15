Глава російського регіону заявила, що “ми не готувалися до цієї війни, вона нам не потрібна”

Глава Ханти-Мансійського автономного округу РФ Наталія Комарова на зустрічі з мешканцями Нижньовартовська 14 жовтня у відповідь на запитання дружини учасника вторгнення в Україну, якому не видали спорядження, сказала, що «ми не готувалися всім миром до цієї війни».

«Коли розпочнеться забезпечення наших чоловіків? Саме те забезпечення, яке прописане у них за контрактом? Тобто навіть, наприклад, вони не отримали рюкзаків у Хантах і навіть ми не знаємо, де ці рюкзаки», — запитала дружина контрактника.

Комарова висловила невдоволення тим, що такі питання адресуються до неї, а не до міністра оборони. Вона наголосила, що готова розглянути конкретну заявку, пише Медіазона.

«Справа в тому, що в даному випадку ми не готувалися всім миром до цієї війни, вона нам не потрібна. Ми зовсім по-іншому вибудовували світ. У зв’язку з цим якісь нестикування, невирішені питання безумовно будуть присутні. Ми такі ж люди, як усі. Ось у вас завжди на роботі все виходить? В мене не завжди. Тому спокійно працюватимемо з кожним сигналом», — пояснила глава регіону.