Політика

Глава МЗС Німеччини заявила, що допомога Україні буде збільшена

13 Листопада 2023 21:46
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допомога, україна, німеччина

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про розширення підтримки України.

Про це вона заявила на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі, передає WELT.

“Якою б сильною не була нинішня кризова дипломатія щодо Близького і Середнього Сходу, також важливо, щоб ми зіткнулися з геополітичними проблемами тут на місцевому рівні. Наша підтримка буде значно розширена, особливо наступного року”, — сказала Бербок.

Водночас міністерка не надала жодних подробиць щодо планів на наступний рік.

Щодо можливих сподівань російського диктатора Володимира Путіна на зменшення підтримки ЄС через ескалацію конфлікту на Близькому Сході, Бербок сказала: “Путін зарано радіє з огляду на драматичну ситуацію в усьому світі. Тому що ми не лише продовжуватимемо нашу підтримку України – ми продовжуватимемо її розширювати та збільшувати”.


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