Глава міноборони РФ приїхав до Північної Кореї

Глава міноборони РФ Андрій Бєлоусов прибув до КНДР для зустрічей із військово-політичним керівництвом, повідомили в Міноборони Росії.

В аеропорту Пхеньяна російську делегацію зустріли представники Корейської народної армії і міністр оборони КНДР Но Гван Чхоль.

Інших подробиць візиту російське відомство не наводить.

У червні 2024 року в Північну Корею приїжджав Володимир Путін. Під час візиту Путіна КНДР і Росія підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. У жовтні його ратифікувала Держдума, у листопаді – північнокорейська сторона. Серед іншого цей договір передбачає створення військового союзу.

Наприкінці жовтня західні видання почали повідомляти, що КНДР відправила в Росію військових для участі в бойових діях проти України. За даними України і країн Заходу, у Курську область прибуло понад 10 тисяч північнокорейських військових; на початку листопада президент України Володимир Зеленський повідомляв, що вони зазнали перших втрат.