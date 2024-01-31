Гідрометцентр розповів яка буде погода в перший день лютого

У четвер, 1 лютого, в Україні без опадів, лише вдень у західних і Житомирській областях невеликий мокрий сніг і дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, удень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, у Карпатах уночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві в четвер без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

У п’ятницю, 2 лютого, в Україні, крім півдня, місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах західних, північних та північно-східних областей місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, у Карпатах уночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.

У п’ятницю в Києві вночі місцями невеликий мокрий сніг, удень без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° тепла.