Гібридна лазерна епіляція у Києві: відгуки та нюанси

Відгуки про епіляцію лазером у Києві досить різні. Давайте розглянемо, чому так відбувається і які позитивні та негативні нюанси приховує.

З усіх способів видалення небажаного волосся виділяється епіляція за допомогою лазера. Її використовують для будь-якої ділянки тіла та обличчя. У порівнянні з депіляцією воском або цукром, вона більш ефективна, безболісна і тримає ефект набагато довше.

Особливості

Лазерна епіляція є косметологічною послугою. Вона виконується на спеціальній апаратурі, яка генерує вузькоспрямоване світло певної довжини та частоти хвилі. Від такого імпульсного впливу волоски та їх фолікули блискавично нагріваються до 55 градусів, що призводить до їхнього руйнування. Шкіра при цьому не встигає перегріватися та пошкоджуватися.

У відгуках про лазерну епіляцію на форумах часто пишуть, що одного відвідування салону не достатньо, а потрібно відходити курс. І це, правда, адже у волосків є три стадії розвитку, що постійно чергуються – Анаген (активність), Катаген (перехід), Телоген (відпочинок). А лазер здатний видаляти лише ту частину волосистості, що у Анагені (5-20%). Також на результати сильно впливає технологічність оснащення.

Вибір технологій

У салонах та клініках лазерної епіляції Києва для процедури використовують різні види апаратів, які поділяються на дві групи.

Моно:

Діодний. Це найпоширеніший прилад завдяки низькій вартості. Працюючи на 809 нанометрів (нм), відрізняється підвищеним впливом на меланін, а за наявності вакуумної насадки маніпули – помірною болючістю. Хоча у відгуках повідомляють, що у чутливій зоні бікіні все одно боляче робити епіляцію. Останнє покоління діодної машини за рахунок вибору імпульсної частоти прискорює вдвічі час обробки великих зон тіла.

Це найпоширеніший прилад завдяки низькій вартості. Працюючи на 809 нанометрів (нм), відрізняється підвищеним впливом на меланін, а за наявності вакуумної насадки маніпули – помірною болючістю. Хоча у відгуках повідомляють, що у чутливій зоні бікіні все одно боляче робити епіляцію. Останнє покоління діодної машини за рахунок вибору імпульсної частоти прискорює вдвічі час обробки великих зон тіла. Неодимовий. Маючи довгий промінь на 1066нм, відмінно впливає на гемоглобін, який живить фолікули. Він не небезпечний для засмаглих людей, але болісний і погано впливає на волосяний меланін. Тому трапляється вкрай рідко.

Маючи довгий промінь на 1066нм, відмінно впливає на гемоглобін, який живить фолікули. Він не небезпечний для засмаглих людей, але болісний і погано впливає на волосяний меланін. Тому трапляється вкрай рідко. Олександритовий. Агрегат діє у верхніх шарах епідермісу з випромінюванням 750нм. Це дозволяє бути ефективним для блондинів, але відрізняється сильною болючістю. Для запобігання опікам та негативним наслідкам рекомендується поєднувати з повітряним охолодженням. Високі розцінки на епіляцію пояснюється дорогим видобутком олександритового кристала.

Гібриди:

ЕЛОС. Об’єднав переваги електро- та фото-епіляції. Генеруючи IPL світло 645нм з малосильним електричним струмом RF, став універсальним рішенням для блондинок та брюнеток, незалежно від засмаги. Інтегрована функція заморожування сапфірової маніпули дозволила зробити епіляцію комфортною навіть без анестезії. А збільшена площа контакту лазерного наконечника дозволяє прискорити сеанс в 3 рази.

Об’єднав переваги електро- та фото-епіляції. Генеруючи IPL світло 645нм з малосильним електричним струмом RF, став універсальним рішенням для блондинок та брюнеток, незалежно від засмаги. Інтегрована функція заморожування сапфірової маніпули дозволила зробити епіляцію комфортною навіть без анестезії. А збільшена площа контакту лазерного наконечника дозволяє прискорити сеанс в 3 рази. 3Д. Працює автоматично на трьох хвилях, довжиною – 809, 1066, 750 нм. Це дозволило зібрати всі переваги раніше розроблених апаратів. У відгуках пишуть, що волосся видаляється темного і світлого кольору. Це дійсно так, плюс дозволяється проводити процедуру влітку на засмаглій шкірі. У трьох-хвильовому гібридному приладі є система охолодження контактного наконечника і режим прискорення імпульсів In-Motion для швидкого безболісного процесу.

Судячи з відгуків, лазерна епіляція в Києві на 3Д апараті зустрічається досить рідко, але вона є найбільш дієвою та безпечною. Рекомендуємо, звернутися до мережі спеціалізованих клінік EpiLaser. Вони мають найновіше обладнання, що підтверджують позитивні коментарі задоволених клієнтів із різних регіонів України. Усі фахівці з медичною освітою та пристойним досвідом роботи в даній сфері. А величезні знижки на перше відвідування дають можливість спробувати сучасні технології за доступною вартістю. Дізнатися у Києві ціни та почитати відгуки про лазерну епіляцію 3D можна за посиланням https://epilaser.com.ua/ua/lazerna-epilyaciya/.

Обмеження

Незважаючи на переваги гібридів, важливо виключити такі протипоказання:

алергія на лазер;

вірусні інфекції у активній фазі, герпес;

нещодавні шкірні ушкодження (шрами, порізи, подряпини);

некерований цукровий діабет;

лікування світлочутливими препаратами;

імпланти із великих розмірів металу;

псоріаз, дерматит;

онкологічне захворювання;

епілепсія;

проблеми із серцевою та кровоносною системою;

схильність до келоїдного рубця;

ВІЛ інфекція.

Підготовка

Прості, але важливі підготовчі етапи до гібридної епіляції:

За 3 тижні виключити депіляцію, що ушкоджує коріння, за допомогою механічного епілятора, воску, пінцету, шугарингу.

За 2 тижні припинити (з дозволу лікаря) приймати гормональні препарати, антибіотики тетрациклінового та фторхінолонового ряду.

За 5 днів уникати травмуючих факторів, здатних спровокувати висипання, подряпини, гематоми.

За 12-20 годин треба поголитися станком для гоління або скористатися депіляційним гелем, ножицями, триммером.

Плюси і мінуси

Сучасна гібридна лазерна епіляція отримала чимало переваг та хороших відгуків. За наявності відповідного обладнання та кваліфікованих лікарів-косметологів – вона безпечна, зручна, результативна. Пройшовши 6-12 процедур, легко забути про небажане оволосіння на довгі роки. А якщо після курсу відвідувати косметолога 1 раз на півроку, то можна вирішити проблему назавжди.

Негативні відгуки про лазерну епіляцію, мають місце бути. Вони можливі при недотриманні клієнтом підготовчих рекомендацій, стародавньому обладнанні або не досвідченості фахівця. Наприклад, випадки з опіками можуть бути через свіжу засмагу на сонці або виставлену занадто велику потужність апаратури. А причиною поганої слабовираженої результативності може стати поєднання із цукровою депіляцією або стрибки гормонального фону.

Високі ціни на лазерну епіляцію у місті Києві не можна віднести до недоліків. Розвиток прогресу та збільшення щорічного попиту на послугу дозволяє знизити прайс. Що допомагає кожній жінці виглядати більш красивішою, доглянутою.