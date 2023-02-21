Геть від Москви! УЗ перенесла “нульовий кілометр” до Києва

Нульовий кілометр українських залізниць перенесено з Москви до Києва. Символічна позначка встановлена на першій платформі головного вокзалу Києва, повідомляє “Укрзалізниця”.

“Раніше ми бачили кілометражні позначки на головному вокзалі країни, на яких було зазначено 856/857 км. Чому? Тому що близько сотні років ми мали розрахунок нульового кілометру від росії. Кладемо цьому край. Відтепер нульовий кілометр українських залізниць тут, у Києві, на Центральному вокзалі”, – заявив голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Камишин.

Протягом найближчих 3 років усі кілометрові знаки на залізниці будуть замінені на сучасні світловідбивні.