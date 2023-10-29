Кримінал

Херсонщина зазнала потужного бомбардування, а Миргород був атакований ракетою

29 Жовтня 2023 09:10
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війна

У ніч на 29 жовтня на Херсонську область ворог скинув 32 керовані авіабомби. Про це повідомила керівниця пресцентру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону

За її словами, ворог активно використовував тактичну авіацію, скидав керовані авіабомби: “Цієї ночі ми нарахували таких 32”.

За її словами, потерпав правий берег вздовж води і є постраждалі люди.

Окрім цього, Гуменюк повідомила, що ворог спрямував безпілотники, максимально намагаючись обійти системи ППО: “Як правило такі малі партії безпілотників запускають, щоб дізнатися де готові по них працювати”.

Два БпЛА у Миколаївській області було знищено.

За даними Полтавської ОВА, вночі росіяни здійснили ракетну атаку по Миргородському району Полтавської області.

Постраждалих та пошкоджень цивільної інфраструктури немає.

Уточнюється, що йдеться про ракету КАР Х-59, запущену із літака Су-34 з повітряного простору Бєлгородської області РФ.


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