Політика

Генштаб ЗСУ: Протягом доби відбулося 81 бойове зіткнення

25 Лютого 2024 19:10
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генштаб
Ілюстративне фото / Фото Генштаба ЗСУ

Протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 73 авіаційних удари, здійснив 52 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Загалом відбулося 81 бойове зіткнення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

  • На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 5 атак в районі населеного пункту Табаївка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.
  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак ворога в районі населених пунктів Сєверне, Степове, Бердичі, Ласточкине, Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Новопавлівському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.
  • На Запорізькому напрямку силами оборони відбито 6 атак противника в районі Роботиного та 1 атаку в районі Гуляйпільського Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 4 спроби штурму позицій наших військ.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу та 2 позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 позиції артилерії противника.


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