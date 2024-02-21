Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу

Станом на ранок 21 лютого 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 406 080 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1130 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 6516 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12338 (+70) од,
- артилерійських систем – 9826 (+53) од,
- РСЗВ – 992 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 678 (+3) од,
- літаків – 338 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7560 (+39),
- крилаті ракети ‒ 1903 (+1),
- кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12861 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 1558 (+7).