Суспільство

Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу

21 Лютого 2024 08:34
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війна
Російські окупанти / Фото: Getty Images

Станом на ранок 21 лютого 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 406 080 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 1130 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 6516 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12338 (+70) од,
  • артилерійських систем – 9826 (+53) од,
  • РСЗВ – 992 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 678 (+3) од,
  • літаків – 338 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7560 (+39),
  • крилаті ракети ‒ 1903 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12861 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1558 (+7).

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