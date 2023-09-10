Генштаб: Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки та Роботиного

Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень. Також, російська федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА “Shahed-136/131” по Київщині. Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони було знищено 26 із 33 ворожих “шахедів”. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 81 авіаційний ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно стримують противника в районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки, Курдюмівки Донецької області.

Сили оборони успішно стримують противника в районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки, Курдюмівки Донецької області. На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районах Кераміка та Авдіївки Донецької області.

Сили оборони відбили атаки противника в районах Кераміка та Авдіївки Донецької області. На Мар’їнському напрямку протягом доби наші воїни відбили 11 атак ворога в районі Мар’їнки.

протягом доби наші воїни відбили 11 атак ворога в районі Мар’їнки. На Запорізькому напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території.

В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворга.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 8 артилерійських засобах противника.