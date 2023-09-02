Політика

Генштаб: РФ намагається наступати на чотирьох напрямках

2 Вересня 2023 09:05
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генштаб

Минулої доби російські війська завдали по території України 4 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснили 42 обстріли з РСЗВ, відбулося 45 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

У ранковому оперативному зведенні стверджується, що противник вів безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. При цьому, зазначає Генштаб, українські сили продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямі, закріплюючись на досягнутих рубежах.

Українська авіація за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 – по зенітно-ракетних комплексах противника, а підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артзасобів на вогневих позиціях, 2 пункти управління, 3 склади боєприпасів та 1 радіолокаційну станцію росіян, повідомляє українське командування.


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