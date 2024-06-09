Політика

Генштаб повідомив про напружену ситуацію на Покровському напрямку
9 Червня 2024 13:34
генштаб
Пілоти дронів 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади нищать ворога в районі Новомихайлівки на Донеччині / Скріншот відео 79-ї ОДШБ

Від початку доби, 9 червня, на фронті відбулось 39 бойових зіткнень, йдеться в оперативній інформації станом на 11:00 щодо російського вторгнення на сторінці Генерального штабу Збройних сил України.

«Сили оборони продовжують оборонну операцію й зосереджують основні зусилля у Таврійському, Донецькому і Слобожанському операційних районах. Минулої доби на фронті сталося 96 бойових зіткнень», – зазначили у Генштабі.

«Російські загарбники з напрямків Шебекіно і Бєлгород (РФ) завдавали авіаційних ударів у районах населених пунктів Липці, Стариця, Вовчанськ, Веселе, Старий Салтів, Степова Новоселівка, Куп`янськ, Новоєгорівка Харківської області. Також російська авіація била по районах Серебрянського Лісу Луганської області, Новоолександрівки, Іллінки, Водяного, Північного, Новоселівки Першої Донецької області», – зазначили у ЗСУ.

Відомо, що на Харківському напрямку відбиті дві атаки російських військ у районах Вовчанська і Липців, втрати позицій не допущені.

«На Куп’янському напрямку тривають шість штурмових дій у районах Петропавлівки, Піщаного, Берестового та Невського. Ситуація контрольована. На Лиманському напрямку тривають три ворожі атаки у Серебрянському лісі. Одне боєзіткнення в районі Тернів відбите», –

У Генштабі ЗСУ кажуть, що «особливо активними війська РФ залишаються на Покровському напрямку. Ворог уже здійснив 14 спроб витіснити українських захисників із займаних позицій у районах Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського та Яснобродівки. З них шість ще тривають. Ситуація напружена, Сили оборони вживають заходів зі стабілізації обстановки».


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