Генштаб підтвердив знищення пункту дислокації орків в Кадієвці – вбито 60 окупантів

Протягом цієї доби противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Запорізької та Харківської областей, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Середина-Буда і Рясне Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне на Харківщині.

ворог обстріляв райони населених пунктів Середина-Буда і Рясне Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне на Харківщині. На Куп’янському напрямку обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка на Луганщині.

обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів: Греківка, Площанка і Невське Луганської області, а також Терни, Ямполівка Донецької області.

ворог здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів: Греківка, Площанка і Невське Луганської області, а також Терни, Ямполівка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів: Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Часів Яр, Дружба, Залізне Донецької області.

противник здійснив обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів: Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Часів Яр, Дружба, Залізне Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів районів майже двадцяти населених пунктів, зокрема: Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

ворог здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів районів майже двадцяти населених пунктів, зокрема: Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів поблизу населених пунктів Времівка, Вугледар, Нескучне та Пречистівка Донецької області.

ворог здійснив обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів поблизу населених пунктів Времівка, Вугледар, Нескучне та Пречистівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів понад 25-ти населених пунктів зокрема: Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольгівське, Запорізької області, а також Чорнобаївка, Антонівка, Микільське, Токарівка, Милове, Херсонської області та міста Херсон.

З метою поповнення втрат та доукомплектування підрозділів першого армійського корпусу окупаційних військ на території Донецької області активізувалися заходи примусової мобілізації. Відтак, у місті Горлівка призову підлягають особи чоловічої статі, зокрема і з позначкою “бронь” у військових квитках.

В результаті ураження пункту дислокації особового складу російських окупаційних військ 11 грудня в районі населеного пункту Кадіївка Луганської області противник втратив до 60 військовослужбовців вбитими та до 100 – пораненими.

Підтверджено ураження противника Силами оборони України в Запорізькій області. Так, крім знищення керівного складу 58 армії у місті Мелітополь, в районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе знищено три артилерійські установки, до 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 райони зосередження особового складу російських окупантів.