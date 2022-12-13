Політика

Генштаб підтвердив знищення пункту дислокації орків в Кадієвці – вбито 60 окупантів

13 Грудня 2022 18:35
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війна

Протягом цієї доби противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Запорізької та Харківської областей, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

  • На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Середина-Буда і Рясне Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка на Луганщині.
  • На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів: Греківка, Площанка і Невське Луганської області, а також Терни, Ямполівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів: Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Часів Яр, Дружба, Залізне Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів районів майже двадцяти населених пунктів, зокрема: Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
  • На Новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів поблизу населених пунктів Времівка, Вугледар, Нескучне та Пречистівка Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів понад 25-ти населених пунктів зокрема: Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольгівське, Запорізької області, а також Чорнобаївка, Антонівка, Микільське, Токарівка, Милове, Херсонської області та міста Херсон.

З метою поповнення втрат та доукомплектування підрозділів першого армійського корпусу окупаційних військ на території Донецької області активізувалися заходи примусової мобілізації. Відтак, у місті Горлівка призову підлягають особи чоловічої статі, зокрема і з позначкою “бронь” у військових квитках.

В результаті ураження пункту дислокації особового складу російських окупаційних військ 11 грудня в районі населеного пункту Кадіївка Луганської області противник втратив до 60 військовослужбовців вбитими та до 100 – пораненими.

Підтверджено ураження противника Силами оборони України в Запорізькій області. Так, крім знищення керівного складу 58 армії у місті Мелітополь, в районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе знищено три артилерійські установки, до 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 райони зосередження особового складу російських окупантів.


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