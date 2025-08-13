        Суспільство

        Генштаб підтвердив ураження станції нафтопроводу Дружба у Брянській області РФ

        Галина Шподарева
        13 Серпня 2025 11:48
        Спалахи від пожежі на нафтоперекачувальній станції "Унеча" / Скриншот
        У ніч на 13 серпня підрозділи Сил оборони України завдали удару по низці важливих об’єктів на території РФ. Зокрема, у Брянській області уражено нафтоперекачувальну станцію “Унеча”, задіяну у забезпеченні армії окупантів.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        Зафіксовано ураження і масштабну пожежу у районі будівлі підпірної насосної станції.

        Також є інформація про вибухи в районі резервуарного парку і ділянки розміщення магістральних та підпірних насосів. Детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється.

        “Унеча” забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів.

        “Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пально-мастильними матеріалами загарбницької армії та змусити РФ припинити збройну агресію проти України”, — зазначили в Генштабі.

        Лінійна виробничо-диспетчерська станція “Унеча” є одним із найбільших вузлів нафтопроводів “Дружба” протяжністю 9 тисяч км, через який здійснюється постачання нафти до кількох регіонів Росії та на експорт. “Унеча” має потужність для прокачувати 60 млн тонн сировини щорічно.


