Генштаб підтвердив удар по аеродрому в Ростовській області

Сьогодні вночі Сили оборони завдали удару по аеродрому Морозовськ (Ростовська область, рф). Зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

“Інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюється. Завдання було виконано силами і засобами Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними Силами України”, – йдеться у повідомленні.

Також Сили оборони атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Белгородській, Курській та Ростовській областях. Є інформація щодо влучання та подальшого загорання щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами.