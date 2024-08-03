Політика

Генштаб підтвердив удар по аеродрому в Ростовській області
3 Серпня 2024 10:42
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генштаб
Ілюстративне фото / Фото Генштаб ЗСУ

Сьогодні вночі Сили оборони завдали удару по аеродрому Морозовськ (Ростовська область, рф). Зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

“Інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюється. Завдання було виконано силами і засобами Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними Силами України”, – йдеться у повідомленні.

Також Сили оборони атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Белгородській, Курській та Ростовській областях. Є інформація щодо влучання та подальшого загорання щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами.


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