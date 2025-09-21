        Політика

        Генштаб оприлюднив оновлені оцінки бойових втрат противника: понад 1,1 млн людей

        Віктор Алєксєєв
        21 Вересня 2025 08:38
        Ілюстративне фото. "Ледь встигаємо підвозити бк, орки пруть, вмирають, наступні лізуть по трупах попередніх". Червень, 2025 / Фото з X @WarPersonUA
        Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні підсумки бойових втрат російських окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення — від 24 лютого 2022 року до 21 вересня 2025 року.

        За даними Генштабу, загальні втрати ворога за цей період становлять (орієнтовно):

        • особового складу — близько 1 101 610 (+1 010) осіб;
        • танків — 11 193 (+1) од.;
        • бойових броньованих машин — 23 281 (+1) од.;
        • артилерійських систем — 32 952 (+25) од.;
        • реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) — 1 492 (без змін);
        • засобів ППО — 1 218 (без змін);
        • літаків — 422 (без змін);
        • гелікоптерів — 341 (без змін);
        • оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів — 61 598 (+553);
        • крилатих ракет — 3 747 (+29);
        • кораблів і катерів — 28 (без змін);
        • підводних човнів — 1 (без змін);
        • автомобільної техніки та автоцистерн — 62 245 (+77);
        • спеціальної техніки — 3 969 (+1).

        У повідомленні Генштабу наголошується, що наведені дані є орієнтовними і уточнюються.

        Дані оприлюднено пресслужбою Генерального штабу ЗСУ.


