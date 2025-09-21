Генштаб оприлюднив оновлені оцінки бойових втрат противника: понад 1,1 млн людей

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні підсумки бойових втрат російських окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення — від 24 лютого 2022 року до 21 вересня 2025 року.
За даними Генштабу, загальні втрати ворога за цей період становлять (орієнтовно):
- особового складу — близько 1 101 610 (+1 010) осіб;
- танків — 11 193 (+1) од.;
- бойових броньованих машин — 23 281 (+1) од.;
- артилерійських систем — 32 952 (+25) од.;
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) — 1 492 (без змін);
- засобів ППО — 1 218 (без змін);
- літаків — 422 (без змін);
- гелікоптерів — 341 (без змін);
- оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів — 61 598 (+553);
- крилатих ракет — 3 747 (+29);
- кораблів і катерів — 28 (без змін);
- підводних човнів — 1 (без змін);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 62 245 (+77);
- спеціальної техніки — 3 969 (+1).
У повідомленні Генштабу наголошується, що наведені дані є орієнтовними і уточнюються.
Дані оприлюднено пресслужбою Генерального штабу ЗСУ.