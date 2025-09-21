Генштаб оприлюднив оновлені оцінки бойових втрат противника: понад 1,1 млн людей

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні підсумки бойових втрат російських окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення — від 24 лютого 2022 року до 21 вересня 2025 року.

За даними Генштабу, загальні втрати ворога за цей період становлять (орієнтовно):

особового складу — близько 1 101 610 (+1 010) осіб;

(+1 010) осіб; танків — 11 193 (+1) од.;

(+1) од.; бойових броньованих машин — 23 281 (+1) од.;

(+1) од.; артилерійських систем — 32 952 (+25) од.;

(+25) од.; реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) — 1 492 (без змін);

(без змін); засобів ППО — 1 218 (без змін);

(без змін); літаків — 422 (без змін);

(без змін); гелікоптерів — 341 (без змін);

(без змін); оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів — 61 598 (+553);

(+553); крилатих ракет — 3 747 (+29);

(+29); кораблів і катерів — 28 (без змін);

(без змін); підводних човнів — 1 (без змін);

(без змін); автомобільної техніки та автоцистерн — 62 245 (+77);

(+77); спеціальної техніки — 3 969 (+1).

У повідомленні Генштабу наголошується, що наведені дані є орієнтовними і уточнюються.

Дані оприлюднено пресслужбою Генерального штабу ЗСУ.