Генштаб оприлюднив докази порушення українського повітряного простору безпілотниками з боку Угорщини

У Харкові російський дрон влучив у меблевий магазин, постраждали чотири жінки

Угорщина відреагувала на заяву Зеленського про дрони: у Будапешті все заперечують

Путін бреше світовим лідерам, Україна посилює контрактну армію та готується відповідати на дрони з Угорщини — Зеленский

За даними військових, вранці 26 вересня радіолокаційні засоби двічі зафіксували проліт об’єкта типу дрон на різних висотах над територією Закарпатської області. Об’єкт двічі перетнув державний кордон України з угорської сторони.