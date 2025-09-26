        Політика

        Генштаб оприлюднив докази порушення українського повітряного простору безпілотниками з боку Угорщини

        Сергій Бордовський
        26 Вересня 2025 22:13
        Генеральний штаб Збройних сил України опублікував докази порушення українського повітряного простору безпілотниками з боку Угорщини.

        Для ілюстрації фактів порушення державного кордону Генштаб ЗСУ опублікував кілька візуальних прикладів фіксації дрона-порушника

        За даними військових, вранці 26 вересня радіолокаційні засоби двічі зафіксували проліт об’єкта типу дрон на різних висотах над територією Закарпатської області. Об’єкт двічі перетнув державний кордон України з угорської сторони.

        «З метою нівелювання потенційної загрози Сили оборони здійснили патрулювання повітряного простору над Ужгородським районом розрахунком БпЛА типу “Чаклун-КМ” Сил безпілотних систем ЗС України», — зазначили у Генштабі.

