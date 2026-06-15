Генштаб оновив дані про втрати Росії: мінус 1320 військових, сотні одиниць техніки та понад 2300 БпЛА

З 14 по 15 червня ракетні війська, авіація та артилерія ЗСУ знищили низку військової техніки окупантів та завдали ударів по районах зосередження особового складу російських військ. За добу Росія втратила ще 1320 військових.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Також за добу Збройні сили України знищили:
- 5 танків;
- 10 ББМ;
- 72 артилерійські системи;
- 2 РСЗВ;
- 1 засіб ППО;
- 2314 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 наземні роботехнічні комплекси;
- 416 одиниць автомобільної техніки;
- 8 одиниць спеціальної техніки.