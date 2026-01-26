Генштаб оновив дані про втрати російських військ за час повномасштабної війни: ще мінус 1020 о/с

Загальні бойові втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 26 січня 2026 року становлять близько 1 235 060 осіб. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За інформацією Генштабу ЗСУ, за період з 24 лютого 2022 року по 26 січня 2026 року втрати противника в живій силі оцінюються приблизно у 1 235 060 осіб, з яких 1 020 – за минулу добу.

Також, за оновленими даними, російська армія втратила 11 608 танків, 23 951 бойову броньовану машину та 36 644 артилерійські системи. Кількість знищених реактивних систем залпового вогню становить 1 626 одиниць, а засобів протиповітряної оборони – 1 286.

Втрати авіаційної техніки противника, за даними українського командування, включають 434 літаки та 347 гелікоптерів. Крім того, з початку повномасштабної війни було знищено 115 813 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

У Генштабі також повідомили про втрати 4 205 крилатих ракет, 28 кораблів і катерів та двох підводних човнів. Втрати автомобільної техніки й автоцистерн оцінюються у 75 906 одиниць, спеціальної техніки – у 4 051.

У командуванні ЗСУ зазначили, що наведені дані уточнюються.