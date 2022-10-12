Генштаб не встигає коригувати дані щодо втрат ворога

У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника. Цифри буде скориговано та опубліковано окремо, протягом дня.
Про це попередили у Генштабі ЗСУ.
“Завтра, до ВЖЕ СКОРИГОВАНИХ ЦИФР будуть додані втрати ворога за попередню добу. Дякуємо за розуміння”, – йдеться у повідомленні у Facebook.
Зараз інформація публікується за звичайним алгоритмом – додано втрати ворога за попередню добу.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 63380 (+270) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2505 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5181 (+19) од,
- артилерійських систем – 1507 (+11) од,
- РСЗВ – 355 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 182 (+1) од,
- літаків – 268 (+0) од,
- гелікоптерів – 235 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1129 (+15),
- крилаті ракети ‒ 315 (+20),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3927 (+11) од,
- спеціальна техніка ‒ 136 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.