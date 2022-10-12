Суспільство

Генштаб не встигає коригувати дані щодо втрат ворога

12 Жовтня 2022 10:22
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війна

У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника. Цифри буде скориговано та опубліковано окремо, протягом дня.

Про це попередили у Генштабі ЗСУ.

“Завтра, до ВЖЕ СКОРИГОВАНИХ ЦИФР будуть додані втрати ворога за попередню добу. Дякуємо за розуміння”, – йдеться у повідомленні у Facebook.

Зараз інформація публікується за звичайним алгоритмом – додано втрати ворога за попередню добу.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 63380 (+270) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2505 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5181 (+19) од,
  • артилерійських систем – 1507 (+11) од,
  • РСЗВ – 355 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 182 (+1) од,
  • літаків – 268 (+0) од,
  • гелікоптерів – 235 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1129 (+15),
  • крилаті ракети ‒ 315 (+20),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3927 (+11) од,
  • спеціальна техніка ‒ 136 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.


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