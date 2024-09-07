Генштаб: Найгарячіше зараз на Покровському та Курахівському напрямках

На Покровському напрямку агресор здійснив 28 атак, на Курахівському – 27 разів атакував наші підрозділи. Зараз тут зберігається найскладніша ситуація.

Про це йдеться у зведенні Генштаба ЗСУ станом на 16:00.

Загалом на цей час кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 101.

Окупант продовжує застосовувати авіацію та артилерію по прикордонним районам Сумської та Чернігівської областей. Зокрема, під артилерійськими ударами опинились райони населених пунктів таких як Миколаївка, Порозок, Семенівка, Тимофіївка. Авіаційних ударів зазнали Горіле, Первомайське, Береза, Мала Рибиця, Веселівка та Годунівка. Всього на даний час ворог скинув на Сумщину 14 КАБів.