Генштаб: На Авдіївському напрямку відбито понад 10 атак, на Мар’їнському – 16

Протягом доби відбулось 48 бойових зіткнень, ворог завдав 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши 4 крилаті ракети наземного базування “Іскандер-К”. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 3 крилаті ракети.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили 5 атак противника.

ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили 5 атак противника. На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 6 атак противника.

ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 6 атак противника. На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Опитне Донецької області, де Силами оборони відбито понад 10 атак.

ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Опитне Донецької області, де Силами оборони відбито понад 10 атак. На Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили 16 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Сили оборони відбили 16 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського та південніше Золотої Ниви Донецької області.

ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського та південніше Золотої Ниви Донецької області. На Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення біля Вербового Запорізької області, успіху не мав.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та артилерійський засіб противника.