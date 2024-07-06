Політика

Генштаб: Кількість бойових зіткнень по лінії фронту зросла до 83
6 Липня 2024 16:47
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генштаб
Часів Яр. М-н Новий (Канал). Все що залишилося / Фото телеграм-канал @landforcesofukraine

Від початку доби, ворог активний майже по всій лінії бойового зіткнення, концентрує зусилля наступальних дій на Лиманському і Покровському напрямках. Кількість бойових зіткнень по лінії фронту зросла до 83.

Про це йдеться у зведенні Генштаба ЗСУ станом на 16:00 6 липня 2024.

  • Від систематичних бомбардувань ворожої авіації потерпає Харківщина. Сьогодні, з боку російської території, терористи загалом завдали дев’ять авіаударів – скинули 13 КАБів. Били по районах населених пунктів Ізбицьке, Стариця, Вовчанськ, Липці, Вовчанські Хутори.
    Водночас, відбито сім ворожих штурмів поблизу Липців, Глибокого та Вовчанська на Харківському напрямку. Ситуація контрольована.
  • На Куп’янському напрямку противник чотири рази штурмував наші позиції у районах Петропавлівки, Синьківки та Стельмахівки. Два боєзіткнення, в районі Петропавлівки та Стельмахівки, тривають.
  • На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 13 атак на позиції українців поблизу Невського, Макіївки, Греківки, Тернів та Торського. Шість боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще сім – продовжуються. Окупанти найактивніші у районі Макіївки та Невського – там відбулося понад третину від усіх бойових зіткнень.
  • На Сіверському напрямку окупанти здійснили чотири атаки поблизу Спірного та Виїмки. Захисники української землі відбили три атаки. Зараз точиться бій неподалік Спірного. Ситуація контрольована.
  • На Краматорському напрямку протягом дня наші війська відбивали шість безуспішних для противникм штурмів наших позицій поблизу Калинівки, Кліщіївки, Часового Яру, Андріївки та Іванівського.
  • На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, сім разів намагався проводити штурмові дії поблизу Торецька, Залізного, Північного та Нью-Йорка. В районі Нью-Йорка триває бій. Крім того, загарбники завдали авіаударів по Юр’ївці некерованими авіаційними ракетами та скинули два КАБи поблизу Нью-Йорка.
  • На Покровському напрямку на даний час відбулась найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 26 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій в районах Юр’ївки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Калинового, Лозуватського, Прогреса, Новоселівки Першої, Євгенівки, Яснобродівки та Карлівки. Вісім бойових зіткнень триває досі. Також ворог завдав авіаударів в районах Олександрополя та Новоселівки Першої.
  • Продовжуються бої на Курахівському напрямку. Наразі українські захисники відбили десять атак окупаційної армії, противник концентрує зусилля у районі Костянтинівки та Парасковіївки. Окупанти бомбардували КАБами райони Костянтинівки і Катеринівки.
  • На Времівському напрямку відбито два ворожих штурми біля Водяного. Противник активно застосовує авіацію – в загальному скинув десять авіабомб біля Єлізаветівки, Костянтинопольського, Ганнівки, Великої Новосілки, також завдав удару некерованими авіаційними ракетами в районі Урожайного.
  • На Оріхівському напрямку окупанти не змогли просунутись неподалік населених пунктів Работине та Новоданилівка, здійснивши три штурми. Окрім того, бомбардували КАБами райони Новоданилівки та Гуляйполя.

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