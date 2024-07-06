Генштаб: Кількість бойових зіткнень по лінії фронту зросла до 83

Від початку доби, ворог активний майже по всій лінії бойового зіткнення, концентрує зусилля наступальних дій на Лиманському і Покровському напрямках. Кількість бойових зіткнень по лінії фронту зросла до 83.

Про це йдеться у зведенні Генштаба ЗСУ станом на 16:00 6 липня 2024.