Генштаб: 82 зіткнення від початку доби, головний натиск на Покровському, Торецькому і Новопавлівському напрямках

Росія посилила удари вздовж фронту: від початку дня зафіксовано 82 боєзіткнення, 7 авіаударів із застосуванням 23 керованих авіабомб і 126 обстрілів, зокрема сім із реактивних систем залпового вогню. Під вогнем прикордонні з РФ громади Чернігівщини та Сумщини.

Загарбники обстріляли Михальчину Слободу, Ясну Поляну, Хрінівку на Чернігівщині та Бобилівку, Студенок, Бруски, Товстодубове на Сумщині. На Північно-Слобожанському й Курському напрямках українські воїни відбили три атаки. На Південно-Слобожанському — три штурми в районах Вовчанська, Красного Першого та у бік Дорошівки; ще одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався просунутися біля Петропавлівки та у бік Піщаного й Богуславки. На Лиманському зафіксовано сім атак поблизу Колодязів і Торського; нині триває чотири бої. На Сіверському Сили оборони відбили три спроби просування біля Федорівки та у бік Ямполя й Дронівки. На Краматорському напрямку дві атаки у бік Ступочок відбито.

На Торецькому напрямку загарбники 13 разів намагалися наступати в районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру; по Костянтинівці ворог завдав удару КАБами. На Покровському напрямку від початку доби зафіксовано 28 атак у районах Володимирівки, Никанорівки, Червоного Лиману, Сухецького, Новоекономічного, Миколаївки, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки, Котлярівки та Дачного; одне боєзіткнення триває.

На Новопавлівському напрямку оборонці стримують наступ у районах Січневого, Новоселівки, Соснівки, Маліївки, Новомиколаївки, Березового та Новогригорівки: шість із тринадцяти атак відбито, ще сім боїв тривають. На Гуляйпільському напрямку відбито три спроби просування біля Полтавки, ще два боєзіткнення тривають; авіаудару зазнало Білогір’я. На Оріхівському напрямку п’ять спроб ворога біля Степового, Кам’янського та у бік Новоандріївки завершилися відсіччю. На Придніпровському напрямку противник здійснив безрезультатну спробу наступу та завдав авіаудару по Миколаївці.