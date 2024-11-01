Суспільство

Генерал Содоль звільнився зі Збройних Сил через ВЛК, – Безугла
1 Листопада 2024 11:33
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армія, кадри
Юрій Содоль / Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Екскомандувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал Юрій Содоль звільнився з армії через військово-лікарську комісію.

Про це повідомила народний депутат Мар’яна Безугла.

Офіційно цю інформацію не підтверджено.

23 червня начальник штабу бригади Нацгвардії “Азов” Богдан Кротевич звернувся до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо генерала Содоля.

За словами Кротевича, Содоль відповідальний за “втрату областей та десятків міст та тисяч українських солдатів”. Він додав, що генерал, “вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал”.

24 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що вирішив замінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.


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