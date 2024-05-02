Газпром вперше з 1999 року повідомив про мільярдні збитки

Російський державний газовий гігант “Газпром” вперше з 1999 року повідомив про перший річний чистий збиток через падіння поставок до Європи та зниження цін на паливо.

Про це повідомляє Bloomberg.

Група “Газпром”, до якої також входять нафтові та енергетичні компанії, минулого року зазнала збитків у розмірі 629 мільярдів рублів (6,84 мільярда доларів) порівняно з чистим прибутком у розмірі 1,23 трильйона рублів у 2022 році, згідно з опублікованим звітом про прибутки та збитки.

Акції енергетичної компанії впали на 4,4%, що є найсильнішим падінням за останній рік, на тлі занепокоєння ринку щодо її дивідендних перспектив. Найбільшим акціонером “Газпрому” є російський уряд, бюджет якого перебуває під тиском на тлі зростання військових витрат і західних санкцій.

Чистий збиток виник після обмежень в імпорті газу до Європи на тлі «відповіді» Кремля на західну допомогу Україні. Виторг від газу впав на 40% від початку вторгнення РФ в Україну. Водночас Газпром продовжує транспортувати трубопровідний газ до кількох європейських країн, але його постачання в Європу минулого року впали до найнижчого рівня від початку 1970-х.