Газета The New York Times опублікувала список 100 найкращих книг XXI століття

Газета The New York Times завершила свій великий спецпроєкт про головні книжки, що вийшли у світі з 1 січня 2000 року. Для цього журналісти попросили понад 500 письменників, публіцистів, поетів, літературних критиків, перекладачів та інших експертів вибрати найцінніші, на їхній погляд, романи, написані за першу чверть XXI століття.

У відборі взяли участь літературні експерти та письменники – Стівен Кінг, Джон Ірвінг, Нік Хорнбі, Карл Уве Кнаусгор, Гарі Штейнгарт, Сара Джессіка Паркер та інші.

На першому місці – роман італійської письменниці Елени Ферранте “Моя геніальна подруга” (2012) про життя двох подруг Елени та Ліли з бідного району Неаполя 1950-х. Розповідаючи про їхнє дорослішання на вулицях Неаполя, розставання і возз’єднання, Ферранте відобразила в книзі те, як події XX століття – від наслідків епохи фашизму і розквіту мафії до розквіту комуністичного руху – змінювали місто. “Моя геніальна подруга” – перша з чотирьох книжок письменниці про Елену, Лілу та рідне місто.

Друге місце в списку дісталося книжці американської письменниці Ізабель Вілкерсон “Тепло інших сонць” (2010), удостоєної Пулітцерівської премії (Вілкерсон стала першою жінкою афроамериканського походження, яка отримала цей приз). “Тепло інших сонць” – це історичний роман про Велику міграцію темношкірих американців з південних штатів на північ.

На третій сходинці списку NYT – “Вулфхолл” (2009) Гіларі Мантел, британської письменниці та першої жінки, яка двічі стала лауреатом Букерівської премії (за “Вулфхолл”, а також за роман “Введіть обвинувачених” у 2012-му). “Вулфхолл” – перша частина трилогії Мантел про Томаса Кромвеля, важливу політичну фігуру в історії Англії XVI століття. Кромвель був радником англійського короля Генріха VIII, головним ідеологом Реформації в країні, одним з основоположників англіканства – і найбагатшою людиною в Англії того часу.

До списку найкращих книг XXI століття також потрапили: “Поправки” Джонатана Франзена (5-е місце), “Аустерліц” Вінфріда Георга Зебальда (8-ме місце), “Рік магічного мислення” Джоан Дідіон (12-ме місце), “Спокута” Ієна Мак’юена (26-те місце), “Роки” Анні Ерно (37-ме місце), “Щиголь” Донни Тартт (46-те місце), графічний роман “Персеполіс” Маржан Сатрапі (48-ме місце), “Змова проти Америки” Філіпа Рота (65-те місце).