Кримінал

Гауляйтеру Балаклійської адміністрації оголосили підозру

15 Лютого 2024 16:37
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прокуратура, окупація
Підозрюваний Юрій Шевченко, який очолював окупаційну адміністрацію в Балаклії / Фото: СБУ

50-річного чоловіка підозрюють у держзраді та співпраці з військовими РФ під час окупації Балаклії.

Про нову підозру повідомила пресслужба облпрокуратури.

За її даними, наприкінці травня 2022 року підозрюваний добровільно очолив окупаційну Балаклійську адміністрацію.

“Його “роботу” окупанти оцінили в 100 тисяч російських рублів на місяць. Щоб отримати цю фейкову посаду, він спеціально приїхав до Балаклії з окупованої РФ Горлівки Донецької області. Псевдоочільник “вирішував” питання “соціального захисту населення”, “гуманітарної допомоги” тощо. Також він узгоджував пересування громадян окупованими територіями”, — сказано в повідомленні.

На підставі зібраних додаткових доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Юрію Шевченко про зміну раніше оголошеної підозри та про нову підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу. За такі злочини винному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають комплексні заходи для встановлення його місця перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України.


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