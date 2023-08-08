Суспільство

Хасидів закликали не їхати до Умані на Рош га-Шана 

8 Серпня 2023 21:03
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умань

Черкаська обласна військова адміністрація напередодні єврейського нового року рекомендує хасидам утриматися від відвідування Умані 15-17 вересня, але вживає заходів для посилення заходів безпеки.

Про це написав керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець в Telegram.

“Ми рекомендуємо паломникам максимально утриматися від відвідин Умані, враховуючи війну, регулярні масовані обстріли нашої країни та можливі провокації з боку Росії. 

Водночас розуміємо, що частина вірян, як і торік, усе ж наважаться приїхати. Тому спільно з міською владою, сектором безпеки й оборони, усіма профільними службами вже працюємо превентивно”. 

Табурець пише, що заходи безпеки будуть посилені. Ідеться про надання меддопомоги, функціонування закладів громадського харчування, роботу комунальників, протиепідемічні заходи. 

Рош га-Шана – єврейський Новий рік, який святкують два дні поспіль на молодик осіннього місяця тишрей за єврейським календарем. Із цього дня починається відлік днів нового єврейського року.

У 2022 році до Умані на Рош га-Шана приїхали прочани попри попередження про небезпеку перебування в Україні. 

Хасиди щороку з’їжджаються до Умані на могилу цадика Нахмана. Це місце паломництва для хасидів з усього світу.


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