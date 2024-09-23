Гарріс випереджає Трампа на 5 пунктів 

Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа на 5 відсоткових пунктів.

Про це свідчать результати опитування NBC News.

Опитування показало, що респонденти стали ставитися до неї більш прихильно з тих пір, як вона стала кандидатом в президенти від Демократичної партії.

На запитання про те, як вони ставляться до Гарріс після того, як вона стала номінантом, 48% з 1000 зареєстрованих виборців відповіли, що позитивно, порівняно з 32% у липні – це найбільший стрибок серед рейтингів політиків, опитаних NBC, з часів зростання прихильності до президента Джорджа Буша-молодшого після терактів 11 вересня 2001 року.

Відповідаючи на запитання про Трампа, 40% опитаних сказали, що ставляться до нього позитивно, порівняно з 38% у липні, повідомляє телеканал. Опитування, проведене 13-17 вересня, має похибку в 3 процентних пункти.

Окреме опитування CBS News також показало, що Гарріс випереджає Трампа на 4 відсоткових пункти, серед тих, хто має намір голосувати, з похибкою плюс-мінус 2 відсоткових пункти.

Ці результати в цілому відповідають іншим нещодавнім національним опитуванням, в тому числі проведеним Reuters/Ipsos, які свідчать про напружену боротьбу напередодні виборів 5 листопада.

У той час як загальнонаціональні опитування дають важливі сигнали про погляди електорату, результати голосування Колегії виборників у кожному штаті визначають переможця, причому ключову роль, ймовірно, відіграють кілька штатів, де відбудуться вирішальні баталії.

В опитуванні CBS, проведеному 18-20 вересня серед 3 129 зареєстрованих виборців, Гарріс піднялася на 2 відсоткових пункти після того, як у серпні голоси розділилися 50 на 50, завдяки її виступу на дебатах 10 вересня та позитивним економічним новинам.